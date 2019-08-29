Özür grubu atama sonuçları sorgula! MEB personel atama sonuç ekranı
Öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. Öğretmenlerden yer değiştirme için tercih başvuruları 22-27 Ağustos tarihlerinde alınmıştı. Bugün yapılacak özür grubu atama sonuçları nereden öğrenilir, nasıl sorgulanır detayları ile haberimizde. İşte MEB personel atama sonuç ekranı...
MEB, öğretmenlerden 22 Ağustos - 27 Ağustos 2019 tarihleri arasında kurum tercihlerini almıştı. Alınan tercihler sonrasında öğretmenlerin atamaları bugün yapılacak. Özür grubu atama sonuçları MEB personel genel müdürlüğü sayfasından açıklanacak.
Atama sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 2 Eylül 2019 tarihi itibariyle öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri başlayacak. 2019 yılı özür grubu atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel.meb.gov.tr adres üzerinden ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikler, Milli Eğitim BakanlığıÖğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince yapılıyor.