Özür Dilerim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Özür Dilerim filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Özür Dilerim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Özür Dilerim konusu, özeti ve Özür Dilerim oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Özür Dilerim filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Özür Dilerim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Özür Dilerim filmini izleyecek olanların merak ettiği Özür Dilerim konusu nedir, Özür Dilerim oyuncuları kimler ve Özür Dilerim özeti gibi konuları inceliyoruz.
ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30'lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.ÖZÜR DİLERİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
İbrahim Büyükak – Erkin
Oğuzhan Koç – Koray
Gizem Karaca – Merve
Mert Turak – Poyraz
Yeliz Kuvancı – Canan
Müfit Kayacan – Hicabi
Metin Coşkun – Yüksel Dede
Yonca Şahinbaş – ŞükranÖZÜR DİLERİM FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Yapım yılı: 2022
Çıkış tarihi: 14 Nisan 2023
Başrollerinde Oğuzhan Koç, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı Özür Dilerim filmi İzmir'de çekildi.