Öztürk: Hollywood yıldızlarının film çekimlerine tanıklık etmek harika bir deneyim oldu
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Öztürk: Hollywood yıldızlarının film çekimlerine tanıklık etmek harika bir deneyim oldu

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ - Haberler | Güncel
Öztürk: Hollywood yıldızlarının film çekimlerine tanıklık etmek harika bir deneyim oldu

ANTALYA'da ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimleri tamamlandı.

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ANTALYA'da ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimleri tamamlandı. Film ekibi Antalya'dan ayrılırken, Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, sosyal medyadan teşekkür mesajı yayımladı. Öztürk, "Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve Hollywood yıldızlarının film çekimlerine tanıklık etmek harika bir deneyim oldu" dedi.

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır Antalya'da bulunan ve Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'in kurşun geçirmez villasında konaklayan ünlü aktör Jason Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından geçen hafta Antalya'dan ayrıldı. Filmin yönetmeni Guy Ritchie ve film ekibi de Jason Statham'ın ardından Antalya'dan ayrıldı.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, sosyal medya hesabından Guy Ritchie ve Jason Statham ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp, teşekkür mesajı yayınladı. Ali Şafak Öztürk, "Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve Hollywood yıldızlarının film çekimlerine tanıklık etmek harika bir deneyim oldu. Kaleiçi, Expo ve Aspendos setlerinden çok güzel anılar aklımızda kaldı. Bu zaman içerisinde onları Regnum Carya tesisimizde ağırlamak da bizim için çok keyifliydi" dedi.


Öztürk: Hollywood yıldızlarının film çekimlerine tanıklık etmek harika bir deneyim oldu
Öztürk: Hollywood yıldızlarının film çekimlerine tanıklık etmek harika bir deneyim oldu
Öztürk: Hollywood yıldızlarının film çekimlerine tanıklık etmek harika bir deneyim oldu
Öztürk: Hollywood yıldızlarının film çekimlerine tanıklık etmek harika bir deneyim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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