Özleyiş Topbaş kimdir? Kadir Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş kaç yaşında, nereli?

Siyaset dünyasının önemli isimlerinden Kadir Topbaş vefat etti. vefat haberi sonrası, Kadir Topbaş'ın vefatı sorası vatandaşlar Kadir Topbaş hakkında araştırma yaptı. Kadir Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş kaç yaşında, nereli ve Özleyiş Topbaş kimdir, merak edildi.

Yaptığı dönemde siyaset gündeminin önemli isimlerinden odan ve istifası sonrası da sıkça konuşula kadir Topbaş, vefat haberi ile vatandaşların merak konusu oldu. Özleyiş Topbaş kimdir? Kadir Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırıldı.

ÖZLEYİŞ TOPBAŞ KİMDİR?

21 Şubat 1958 doğumlu olan özleyiş Topbaş, Kasımpaşa'da dünyaya geldi. İBB Kadın Kolları Koordinasyon Merkezi fahri başkanlarından olan Özleyiş Topbaş, Aslen Çankırılıdır. Özleyiş Topbaş emlak alanında yürüttüğüfaaliyetlere biliniyor. .