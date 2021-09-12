Özlem Tekin – Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri neler?
Özlem Tekin'in Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri birçok müziksever tarafından merak edildi. Peki, Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri nedir? haberimizden ulaşabilirsiniz.
Özlem Tekin'in Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri birçok müziksever tarafından merak edildi. Peki, Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri nedir? haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar haberimizde…
ÖZLEM TEKİN - AŞK HER ŞEYİ AFFERDER Mİ? SÖZLERİ
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Seni dün gece aldattım
Kim olduğu mühim değil Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Sana bağlanmaktan kaçtım
Çok üzgünüm istemeden Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Bir bakışa aldandım
İnan bana bütün sabah
Pişmanlıktan ağladım
Ask her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Ask her şeyi affeder mi Çok üzgünüm istemeden
Seni dün gece aldattım
Kim olduğu mühim değil Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Sana bağlanmaktan kaçtım
Çok üzgünüm istemeden Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Bir bakışa aldandım
İnan bana bütün sabah
Pişmanlıktan ağladım
Ask her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Ask her şeyi affeder mi