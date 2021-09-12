Özlem Tekin – Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri neler? - Haberler
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Özlem Tekin – Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri neler?

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Özlem Tekin – Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri neler?

Özlem Tekin'in Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri birçok müziksever tarafından merak edildi. Peki, Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri nedir? haberimizden ulaşabilirsiniz.

Özlem Tekin'in Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri birçok müziksever tarafından merak edildi. Peki, Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri nedir? haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar haberimizde…

ÖZLEM TEKİN - AŞK HER ŞEYİ AFFERDER Mİ? SÖZLERİ

Çok üzgünüm istemeden Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Seni dün gece aldattım

Kim olduğu mühim değil Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sana bağlanmaktan kaçtım

Çok üzgünüm istemeden Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Bir bakışa aldandım

İnan bana bütün sabah

Pişmanlıktan ağladım

Ask her şeyi affeder mi

Dersin zamanla geçer mi

Güzel günlerin hatrına

Ask her şeyi affeder mi Çok üzgünüm istemeden

Seni dün gece aldattım

Kim olduğu mühim değil Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sana bağlanmaktan kaçtım

Çok üzgünüm istemeden Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Bir bakışa aldandım

İnan bana bütün sabah

Pişmanlıktan ağladım

Ask her şeyi affeder mi

Dersin zamanla geçer mi

Güzel günlerin hatrına

Ask her şeyi affeder mi

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Haber: Özlem Tekin – Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri neler? - Haberler
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