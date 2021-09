Özlem Tekin – Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri neler?

Özlem Tekin'in Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri birçok müziksever tarafından merak edildi. Peki, Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkı sözleri nedir? haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar haberimizde…

ÖZLEM TEKİN - AŞK HER ŞEYİ AFFERDER Mİ? SÖZLERİ

Seni dün gece aldattım

Sana bağlanmaktan kaçtım

Bir bakışa aldandım

İnan bana bütün sabah

Pişmanlıktan ağladım

Ask her şeyi affeder mi

Dersin zamanla geçer mi

Güzel günlerin hatrına

Ask her şeyi affeder mi

