Özlem Öztürk kimdir? Özlem Öztürk kimin eşi? Özlem Öztürk ne iş yapıyor?
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Özlem Öztürk kimdir? Özlem Öztürk kimin eşi? Özlem Öztürk ne iş yapıyor?

İşte Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk'ün hayatı ile ilgili detaylar...

Özlem Öztürk kimdir? Özlem Öztürk kimin eşi? Özlem Öztürk ne iş yapıyor?
09.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:52

Şarkıcı Levent Yüksel,sevgilisi Özlem Öztürk ile bugün sade bir törenle dünya evine girdi .Çiftin evlenmesinin ardından ünlü şarkıcının eşininkim olduğu merak konusu oldu. İşte Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk'ün hayatı ile ilgili detaylar...

ÖZLEM ÖZTÜRK KİMDİR?

Levent Yüksel'in hayranı olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Özlem Öztürk spor eğitmenliği yapmaktadır.

Özlem Öztürk kimdir? Özlem Öztürk kimin eşi? Özlem Öztürk ne iş yapıyor?
Levent Yüksel ve Özlem Öztürk
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