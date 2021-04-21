Özlem Özdil kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Özlem Özdil kimdir, kaç yaşında? Özlem Özdil biyografisi!
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Özlem Özdil kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Özlem Özdil kimdir, kaç yaşında? Özlem Özdil biyografisi!

Özlem Özdil kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Özlem Özdil kimdir, kaç yaşında? Özlem Özdil biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Star Tv ekranlarında yeni bir program başlıyor: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başlıyor. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan Özlem Özdil kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Özlem Özdil kimdir, kaç yaşında? Özlem Özdil nereli, mesleği nedir? Özlem Özdil hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv ekranlarında yeni bir program başlıyor: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başlıyor. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan Özlem Özdil kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu: Özlem Özdil kimdir, kaç yaşında? Özlem Özdil nereli, mesleği nedir? Özlem Özdil hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÖZLEM ÖZDİL KİMDİR?

Özlem Özdil (d. 8 Aralık 1979, Hannover), Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçısıdır.

Almanya'nın Hannover kentinde dünyaya geldi. Halk ozanı olan babası Dursun Özdil'den ilk bağlama ve repertuvar derslerini aldı. Sinan Çelik'in kendisini keşfetmesi ile birlikte 17 yaşında Türkiye'ye geldi. Sesinin güzelliği ve bağlama çalmadaki yeteneğini Sinan Çelik, Musa Eroğlu, Güler Duman, Çetin Akdeniz ve Güray Hafiftaş gibi duayenler ile yaptığı ortak çalışma ile daha da geliştirdi. Özel sesi ve şelpe tekniğini en iyi icra eden bağlama sanatçılardan biri olarak Türkiye de kısa zaman da tanındı. Menajeri olan Sinan Çelik 'in Yapım- Prodüktörlüğünü yaptığı Duygu Müzik ile 6 adet THM albümü çıkardı.

Çok iyi Almanca, İngilizce ve iyi Fransızca biliyor.

Başta TRT kanalları olmak üzere özel kanallarla birlikte yüzlerce televizyon programına çıkmıştır. Aktif olarak da Radyo/ Televizyon Programları, Konser & Festivallere katılmaya devam ediyor.

DİSKOGRAFİSİ

• Özlem Özdil Hoy Nani - Şubat 2012

• Özlem Özdil & Güler Duman - Yollarına Kar mı Yağdı - Ekim 2006

• Özlem Özdil Zamansız Yağmur - Kasım 2004

• Özlem Özdil Gönlüm Dağlarda- Ağustos 2000

• Özlem Özdil Yürü Be Haydar - Nisan 1998

• Özlem Özdil Uzakların Türküsü - Temmuz 1996

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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