Özlem Kurt Azap kimdir? Özlem Kurt Azağ nereli ve ne iş yapıyor? Özlem Kurt Azap hayatı ve biyografisi!
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Özlem Kurt Azap kimdir? Özlem Kurt Azağ nereli ve ne iş yapıyor? Özlem Kurt Azap hayatı ve biyografisi!

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Özlem Kurt Azap sosyal medyada gündem oldu. Ünlü doktor hakkında merak edilenler haberimizde.

27.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:13
Özlem Kurt Azap kimdir? Özlem Kurt Azağ nereli ve ne iş yapıyor? Özlem Kurt Azap hayatı ve biyografisi!

Türk Tabipler Birliği Covid İzleme Grubu Üyesi Profesör Doktor Özlem Kurt Azap açıklamaları ve söylemleri ile gündem oldu. Ünlü doktor hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Ünlü doktor Özlem Kurt Azap kimdir? Uzmanlık alanı nedir?

ÖZLEM KURT AZAP KİMDİR?

Profesör Özlem Kurt Azap 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzamandır.. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeliği yapmaktadır. 2010-2012 dönemi TTB Merkez Konseyi Üyesidir. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda görev ve çalışmalarına devam ediyor.

ÖDÜLLERİ

Timurkaynak F, Can F, Azap O, Demirbilek M, Arslan H, Karaman S. Top 10 cited reference paper 2006-2008. "International Journal of Antimicrobial Agents" dergisi", İngiltere", 01/05/2009.

Kurt Azap Ö, Kurşun E, Timurkaynak F, Arslan H, Demirhan B, Haberal M. Genç araştırmacı ödülü MESOT", Kuveyt", 29/11/2006.

Can F, Kurt Azap Ö, Demirbilek M, Karabay G, Timurkaynak F, Arslan H. XII. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi;En iyi poster dalında üçüncülük ödülü. KLİMİK", Antalya", 20/11/2005.

Arslan H, Kuru İnci E, Azap O, Timurkaynak F. Astra Zeneca Poster Ödülü. Febril Nötropeni Derneği", Ankara", 24/02/2008.

KİTAPLARI

Azap Ö, Ergönül Ö. Celine Pulcini, Önder Ergönül, Füsun Can, Boyana Beovic editors. Antimicrobial Stewardship. İngiltere: Elsevier; 2017

Azap O. Beyin Cerrahisi Girişimlerinden Sonra Görülen İnfeksiyonlar. In:Cerrahi Alan İnfeksiyonları. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi; 2009

Azap O, Arslan H. Tanı Yöntemleri. In:Yoğun Bakım Ünitesinde Fungal İnfeksiyonlar. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi; 2009

Azap O, Arslan H. Fungal Enfeksiyonlarda Kombinasyon Tedavisi. In:Önemli ve Sorunlu Fungal Enfeksiyonlar. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi; 2006

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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