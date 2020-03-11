Özköse: "Hayal kurun ve hayallerinizin peşinden gidin"
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Hamdi Yıldız, Adem Özköse, Samsun, Güncel

Özköse: "Hayal kurun ve hayallerinizin peşinden gidin"

Samsun'da 'Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi' kapsamında öğrencilerle söyleşi yapan Gazeteci-Yazar Adem Özköse, "Sizler gençsiniz, hayal kurmaktan korkmayın.

11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
Özköse:

Samsun'da 'Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi' kapsamında öğrencilerle söyleşi yapan Gazeteci-Yazar Adem Özköse, "Sizler gençsiniz, hayal kurmaktan korkmayın. Yeni şeyler söyleyin" dedi.


Eğitim Bir-Sen Samsun Şubesi tarafından Samsun'da başlatılan 'Bir Bilenle Bilge Nesil' isimli proje ile öğrenci-yazar buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Gazeteci-Yazar Adem Özköse, Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen söyleşi ile birlikte yaklaşık 150 öğrenci ile bir araya geldi.


Programın açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, "Burada 'Bir Bilenle Bilge Nesil Projemizi' eylül ayında başlattık. İlk olarak Yazar Hayati İnanç ile siz öğrencilerimizi bir araya getirmiştik. Bugün ümmet coğrafyasındaki ziyaretleri ve aktardığı bilgileri takip ettiğimiz Yazar Adem Özköse'yi kıymetli gençlerimiz ile buluşturduk" diye konuştu.


"Kitapları okudukça hayaller kurmaya başladım"


Lise yıllarında okurken idealist öğretmelerinin kendisini kitaba yönlendirmesiyle her şeyin başladığını ifade eden Adem Özköse, "Yolculuk yapmamın, farklı insanlar ile bir araya gelmemin bir sebebi de o masalımsı coğrafyanın peşinden gitmektir. 70'den fazla ülke gezdim. Lise yıllarında okuldaki birkaç tane idealist hocamızın bize kitap vermesi, kitaba yönlendirilmesiyle her şey başladı. Kitapları okudukça hayaller kurmaya başladım. Hayat Çarşamba'dan ibaret olmadığını anladım. Kendi kendime dedim ki ben gezmeliyim. Bu tür hayaller kurmaya başladım. Hayallerimin peşinden gittim. İstanbul'a gittikten sonra hayatın İstanbul'dan ibaret olmadığını da gördüm. Bizim sınırlarımızın dışında da bir dünya olmadığını fark ettim. Sizler gençsiniz, hayal kurmaktan korkmayın. Yeni şeyler söyleyin. Bütün bilimsel çalışmalara bu yeni dünya teknolojisi şuan bu hale geldiyse, bunun sebebi soru soranlar ve itiraz edenlerdir. Güçlü hayaller kurmak istiyorsanız kitaplar okuyun. Bir kale hayal edin. Hayatımız boyunca surlara tırmanmazsanız, gökyüzünü hep kalenin içinde gördüğünüz gibi olduğunu zannedersiniz. Bir gün o surları aşarsanız gökyüzünün uçsuz bucaksız olduğunu görürsünüz" şeklinde konuştu.


"Fotoğraf makinesini silah zannetti"


Gezdiği ülkelerdeki anılarından da bahseden Özköse, "Bir gün Gazze sokaklarında geziyorum. Savaş fotoğrafçısı olarak görev yapıyorum. Sokakta 5-6 çocuk oynuyor. Dedim ki doğal bir fotoğraf çekeyim. Makinemi çantamdan çıkarırken, bir kız çocuğu kafasını kaldırdı. Bana baktı, yüzü birden sapsarı kesildi. Fotoğraf makinemi silah zannetti. Savaş bölgelerinde bu tür şeylerle karşılaşıyorsunuz. Çocuğun yüzündeki birdenbire o korkuyu ve sararmayı hissettiğim için dondum kaldım. Çocuk koşmaya başladı. İşaret parmakları ile kulaklarını kapattı. Ateş açacağımı düşündüğü için kulaklarını kapattı. İnsan biraz da başkalarını acılarını hissettiği kadar insandır. Dünyadaki eğitim modellerini inceledim. Bizde maalesef ezbere yönelik bir eğitim sistemi var, düşünmeye yönelik değil. Eğitim düşünmektir, soru sormaktır. Bu ülkede eğitim değiştiği an canlı, dinamik, insanları kendi becerilerine yöneltecek bir eğitim olduğu an ülkenin geleceği de değişir. 42 yaşındayım, hala hayal kuruyorum ve hayallerimin peşinden gidiyorum" ifadelerini kullandı.


Etkinlik Hamdi Yıldız'ın Adem Özköse'ye hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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