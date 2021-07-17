Özkan, yeniden başkan seçildi
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Özkan, yeniden başkan seçildi

Özkan, yeniden başkan seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ordu'nun Ünye ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağanüstü kongresinde tek liste ile seçime giren Ümit Özkan, yeniden başkan seçildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağanüstü kongresinde tek liste ile seçime giren Ümit Özkan, yeniden başkan seçildi.

Ünye ilçesinde 1961 yılından bu yana faaliyet gösteren Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 57. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan olağanüstü genel kurulun divan yönetimi oluşturulduktan sonra Ünye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Soner Çam tarafından faaliyet raporu okundu.

Olağanüstü genel kurulda çoğunluk üyelerin sağlanmasının ardından yapılan açık oylama ile yapılan seçimde Ümit Özkan, yeniden başkan oldu. Yönetim kurulu asil üyeliğine ise Hüseyin Çakır, Mustafa Bıyıkoğlu, Murat Korkmaz ve Davut Ocak seçildi.

Seçim sonrası konuşan Ünye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Ümit Özkan, "Ortaklarımız ve esnaflarımız olmazsa, esnaf kefalet kooperatiflerimiz asla olmaz. Sizler bizim için çok değerlisiniz" dedi. - ORDU

Özkan, yeniden başkan seçildi
Özkan, yeniden başkan seçildi
Özkan, yeniden başkan seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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