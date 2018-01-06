Özkan ve Tezcan, AK Parti Mezitli'de Partililerle Buluştu

AK Parti Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan ve Yılmaz Tezcan, AK Parti Mezitli İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Buluşmada, iki milletvekili partililerle seçim sürecini değerlendirdi.



Ziyarette konuşan Milletvekili Tezcan, seçim sürecinin titizlik isteyen bir süreç olduğuna dikkat çekerek, "Bizler AK davamıza gönül verenler olarak, bu zamana kadar nasıl vatandaşlarımızın yanında olduysak bundan sonra da vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mezitli bölgesinde sıkılmadık el, ziyaret edilmedik ev bırakmadan gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz" dedi.



AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin ile partililerin sorunlarını dinleyen Özkan ise vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Vatandaşlar bizim başımızın tacıdır. Ben halkın içinden gelen bir esnafım. Benim bu koltukta oturmamın bir nedeni var; o da vatandaşlarımızın sorunları ile ilgilenmektir. Bizler, seçim olsun olmasın vatandaşlarımızın her zaman yanında olan kişileriz ve bu böyle devam edecektir. Mersinimizi ve Mezitlimizi AK belediyecilik ile buluşturmak ve daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



İlçe Başkanı Gültekin de seçim sürecinden hiç çıkmadıklarını ve tempoyu sürekli artırarak ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin idile getirerek, "AK Parti'nin bir mensubu olarak bu davaya gönül veren arkadaşlarımız ile birlikte yoğun bir süreçten geçeceğimizin bilincindeyiz. 2019 seçim süreci kapsamında çalışmalarımıza başladık. Tempomuzu sürekli artırarak ziyaretlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Mezitli bölgemizde sıkılmadık el, gezilmedik ev ve kahvehane bırakmayacağız. Mezitlimizin artık AK belediyeciliğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. - MERSİN