Özkan Uğur'dan yakın arkadaşı Ferhan Şensoy'a veda: Öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde dün saat 02.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde dün saat 02.30 sıralarında hayatını kaybetti. 2 Temmuz'da iç kanama nedeniyle hastaneye yatırılan 70 yaşındaki Şensoy'un kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Büyük ustanın vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Sanatçı Özkan Uğur yakın arkadaşıyla yaptığı son telefon görüşmesini anlattı:

Son telefon konuşmamızda Şahları da Vururlar oyununu bir daha sahneye koyacaktı, beraber olacaktık. 1980 yılında askerden döndükten sonra Fuat, Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar oyununun müziklerini yapmıştı. 'Gel beraber akustik gitarlarla söyleyip icra edelim' dedi. Sonra da 'Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı' oyununun müziklerini yaptık ve zaman zaman sahnede oyuncu olarak yer aldık. Tiyatronun ilk tozunu Ferhan Şensoy Ortaoyuncular'ında yuttum. Benim için konservatuar eğitimi gibiydi. Ferhancım, Ortaoyuncular da öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Yapı Endüstri Merkezi'nde ve Küçük Sahne tiyatrolarında unutulmaz günler yaşadık.

Bir gün Mazhar, Ankara'dan Şahları da Vururlar oyununu seyretmeye gelmişti. Oyundan ve müziklerinden çok etkilendiğini söyledi; ve oyundaki iki şarkıya yeni söz yazdı. Döndü pervaneler (Ele güne karşı yapayalnız) Gam yeme sen ey Süreyya (Yalnızlık ömür boyu) şarkısı oldu.

Allah rahmet eylesin Çok üzgünüm başımız sağ olsun… Usta kalem, çok büyük bir sanatçıyı kaybettik. Bir devir kapandı. Ailesine, tiyatro camiasına, sevenlerine sabırlar diliyorum Nur içinde yat Ferhancım.

Kaynak: Hürriyet