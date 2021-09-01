Özkan Uğur'dan yakın arkadaşı Ferhan Şensoy'a veda: Öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özkan Uğur'dan yakın arkadaşı Ferhan Şensoy'a veda: Öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim

Özkan Uğur'dan yakın arkadaşı Ferhan Şensoy'a veda: Öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde dün saat 02.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde dün saat 02.30 sıralarında hayatını kaybetti. 2 Temmuz'da iç kanama nedeniyle hastaneye yatırılan 70 yaşındaki Şensoy'un kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Büyük ustanın vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Sanatçı Özkan Uğur yakın arkadaşıyla yaptığı son telefon görüşmesini anlattı:

Son telefon konuşmamızda Şahları da Vururlar oyununu bir daha sahneye koyacaktı, beraber olacaktık. 1980 yılında askerden döndükten sonra Fuat, Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar oyununun müziklerini yapmıştı. 'Gel beraber akustik gitarlarla söyleyip icra edelim' dedi. Sonra da 'Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı' oyununun müziklerini yaptık ve zaman zaman sahnede oyuncu olarak yer aldık. Tiyatronun ilk tozunu Ferhan Şensoy Ortaoyuncular'ında yuttum. Benim için konservatuar eğitimi gibiydi. Ferhancım, Ortaoyuncular da öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Yapı Endüstri Merkezi'nde ve Küçük Sahne tiyatrolarında unutulmaz günler yaşadık.

Bir gün Mazhar, Ankara'dan Şahları da Vururlar oyununu seyretmeye gelmişti. Oyundan ve müziklerinden çok etkilendiğini söyledi; ve oyundaki iki şarkıya yeni söz yazdı. Döndü pervaneler (Ele güne karşı yapayalnız) Gam yeme sen ey Süreyya (Yalnızlık ömür boyu) şarkısı oldu.

Allah rahmet eylesin Çok üzgünüm başımız sağ olsun… Usta kalem, çok büyük bir sanatçıyı kaybettik. Bir devir kapandı. Ailesine, tiyatro camiasına, sevenlerine sabırlar diliyorum Nur içinde yat Ferhancım.

Kaynak: Hürriyet

Ferhan Şensoy 'İçimde ukde kaldı' demişti! İsteğini gerçekleştiremeden dünyadan göçüp gitti
Ferhan Şensoy "İçimde ukde kaldı" demişti! İsteğini gerçekleştiremeden dünyadan göçüp gitti
Pelin Öztekin'den duygulandıran paylaşım! Rasim Öztekin ile Ferhan Şensoy'lu video izleyenleri ağlattı
Pelin Öztekin'den duygulandıran paylaşım! Rasim Öztekin ile Ferhan Şensoy'lu video izleyenleri ağlattı
Hastaneden açıklama geldi, işte usta oyuncu Ferhan Şensoy'un ölüm nedeni
Hastaneden açıklama geldi, işte usta oyuncu Ferhan Şensoy'un ölüm nedeni
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Ali Öztürk Umut Meraş Fatih Terim Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Özkan Uğur'dan yakın arkadaşı Ferhan Şensoy'a veda: Öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 15:27:13. #1.16#

title