Özkan: "Türkiye'nin hızla büyüme sürecine girdiği bütün uluslararası toplumda bir kez daha görülmüştür" - Haberler
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Özkan: "Türkiye'nin hızla büyüme sürecine girdiği bütün uluslararası toplumda bir kez daha görülmüştür"

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın gelişi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (1)

Özkan: Türkiye'nin hızla büyüme sürecine girdiği bütün uluslararası toplumda bir kez daha görülmüştür

Özkan: Türkiye'nin hızla büyüme sürecine girdiği bütün uluslararası toplumda bir kez daha görülmüştür

Özkan: Türkiye'nin hızla büyüme sürecine girdiği bütün uluslararası toplumda bir kez daha görülmüştür

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AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri

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