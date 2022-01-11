Özkan: "Türkiye'nin hızla büyüme sürecine girdiği bütün uluslararası toplumda bir kez daha görülmüştür"
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Politika
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın gelişi
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (1)