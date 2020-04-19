ÖZKAD'dan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı Özbekistan Kültür, Araştırma ve Dayanışma Derneği (ÖZKAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlattı.

Özbekistan Kültür, Araştırma ve Dayanışma Derneği (ÖZKAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre şu ana kadar 1000 aileye gıda, 130 aileye de alışveriş kartı yardımı yapıldı.

Yardımların süreceğini açıklayan dernek, ayrıca her gün askıda ekmek uygulamasıyla da ihtiyaç sahiplerine Özbek ekmeği ikram ediyor.

Kaynak: AA