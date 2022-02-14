"Özgürlük Konvoyu" için Brüksel'de yoğun güvenlik önlemi alındı - Haberler
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"Özgürlük Konvoyu" için Brüksel'de yoğun güvenlik önlemi alındı

AA, Dursun Aydemir - Güncel
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Özgürlük pankartları asılmış araçlar Güvenlik güçleri Araçlardan detaylarBRÜKSEL - Belçika'da, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto amacıyla başkent Brüksel'e girmeyi hedefleyen araç konvoyu için yoğun tedbirler uygulamaya koyuldu.

Özgürlük pankartları asılmış araçlar

Güvenlik güçleri

Araçlardan detaylar

BRÜKSEL - Belçika'da, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto amacıyla başkent Brüksel'e girmeyi hedefleyen araç konvoyu için yoğun tedbirler uygulamaya koyuldu.

Özgürlük Konvoyu için Brüksel'de yoğun güvenlik önlemi alındı

Özgürlük Konvoyu için Brüksel'de yoğun güvenlik önlemi alındı

Özgürlük Konvoyu için Brüksel'de yoğun güvenlik önlemi alındı

AA / Dursun Aydemir - Güncel

Özgürlük, Tragger, Belçika, Brüksel, Güncel, Haberler

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