"Özgürlük Konvoyu" için Brüksel'de yoğun güvenlik önlemi alındı
AA, Dursun Aydemir - Güncel
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Özgürlük pankartları asılmış araçlar Güvenlik güçleri Araçlardan detaylarBRÜKSEL - Belçika'da, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto amacıyla başkent Brüksel'e girmeyi hedefleyen araç konvoyu için yoğun tedbirler uygulamaya koyuldu.
Özgürlük pankartları asılmış araçlar
Güvenlik güçleri
Araçlardan detaylar
BRÜKSEL - Belçika'da, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto amacıyla başkent Brüksel'e girmeyi hedefleyen araç konvoyu için yoğun tedbirler uygulamaya koyuldu.