Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Özgür Özel, özel hayatıyla da ilgi odağı oluyor. Peki, Özgür Özel evli mi? Özgür Özel eşi Didem Özel kimdir?

ÖZGÜR ÖZEL EŞİ DİDEM ÖZEL KİMDİR?

Didem Özel, 1993 yılında Özgür Özel ile tanışmış ve çift, 1998 yılında evlenmiştir. 2001 yılında İpek adında bir kızları dünyaya gelmiştir. Didem Özel'in, eşi Özgür Özel gibi Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olduğu biliniyor.

Özgür Özel'in, eşiyle tanışması ve hayatına etkisi konusunda yaptığı bir açıklama da dikkat çekiyor. Bu açıklamada Özel, "Mühendis olmak istiyordum. Matematiğe ilgim vardı. Fakat babamın tercihiyle eczacı oldum. Yeniden sınava girerim diye düşünmüştüm ama eczacılık fakültesine girdikten bir yıl sonra, 19 yaşımda eşim Didem ile tanıştım. 1993'ten beri birlikteyiz. Didem'i görünce üniversite sınavına bir daha girmeyi unuttum" ifadelerini kullanmış, bu da çiftin uzun yıllar süre gelen birlikteliklerini ve Didem Özel'in hayatındaki önemli rolünü gözler önüne sermiştir.