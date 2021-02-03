Özgür Özel, CHP'yi sarsan 3 istifanın detaylarını anlattı: Çok ileri ve şahsı talepleri vardı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partiden istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel ile ilgili açıklama yaptı. Özel, "Arkadaşlarımız bir milletvekilinin bir genel başkandan talep etmemesi gereken çok ileri talepleri ve bazıları çok şahsi talepleri de dile getirdi" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel CHP'den istifa ettiklerini açıklamasının ardından partide sular durulmuyor. CHP'de, istifa öncesi vekilleri Kılıçdaroğlu ile görüştüren Özgür Özel son görüşmenin ayrıntılarını Haber Global ekranlarında anlattı.

"ÇOK ŞAHSİ TALEPLERİ DE DİLE GETİRDİLER"

Görüşmenin detaylarını anlatan Özel, "Arkadaşlarımız bir genel başkandan talep edilemeyecek, bir milletvekilinin bir genel başkandan talep etmemesi gereken çok ileri talepleri ve bazıları çok şahsi talepleri de dile getirdiler. Biz şunun istifa etmesini istiyoruz, şu il başkanının görevden alınmasını istiyoruz, MYK'da şu üyenin olmasını istemiyoruz gibi, genel başkanın yerine getirmesinin mümkün olmadığı şeyler oldu" dedi.

"GENEL BAŞKAN MEKTUBU DÖRDE KATLAYIP BANA VERDİ"

Kılıçdaroğlu'nun tutumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, "Genel Başkanı sözlü ifadeleri aldı, mektubu da dörde katladı ve bana verdi, halen bende duruyor. Arkadaşlarımız yarın sizden bir cevap bekliyoruz dediler. Ben milletvekillerine bir süre verilmesinin doğru olmadığını söyledim" diye konuştu.

VEKİLLERE KIRGIN

Vekillere kırgın olduğunu dile getiren Özel, "Onlarla ilgili tek kırgınlığım şudur. İki kardeş kavga edebilir, evi de terk edebilir ama giderken o evi yakmaya çalışmazsınız" ifadelerini kullandı.