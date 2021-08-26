Özgür Ozan kimdir? Özgür Ozan hayatı ve biyografisi! Özgür Ozan kaç yaşında, nereli?
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Özgür Ozan kimdir? Özgür Ozan hayatı ve biyografisi! Özgür Ozan kaç yaşında, nereli?

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Özgür Ozan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Özgür Ozan hakkında merak edilenler. Özgür Ozan hayatı ve biyografisi. Özgür Ozan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Özgür Ozan merak konusu oldu. İşte Özgür Ozan hakkında merak edilen Özgür Ozan kimdir, Özgür Ozan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Ocak 1966

Kaç yaşında: 55yaşında

Nereli: Bolu

Boy: 1,8 m

İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı.

İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı. İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık Selami karakteri ile tanınır hâle geldi. Hâlen Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Başkomiser Hüsnü Çoban rolünü canlandırmaktadır. Özgür Ozan evli ve iki çocuk babasıdır.

TİYATRO OYUNLARI

• Azizname: Aziz Nesin - Tiyatro Seyirlik - 2006

• Muammer Muammer

• Kaç Baba Kaç

• Hayvan Çiftliği

• OthelloTılsım

• Çil Horoz

• Özgürlüğün Bedeli: Emmanuel Robles - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1986

• Savaş Oyunu: Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985

• Pırtlatan Bal: Aziz Nesin

FİLMOGRAFİ

• Umut Yolcuları (2010)

• Acemi Cadı, Hüsnü Çoban (konuk oyuncu) (2007)

• Arka Sokaklar, Hüsnü Çoban (2006-günümüz)

• Çocuklar Duymasın, Light Selami (2002-2004)

• Sonsuz

• Deli Duran Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• Reyting Hamdi

• En Son Babalar Duyar

• Hırsızın Oğlu

• Kadın Terzisi

• Zülküf ile Zarife

• Örümcek

• Sibel

• Yanlış Saksının Çiçeği Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• Gurbetçiler

• Deli Duran Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• Çocuklar Ne Olacak (2004-2005)

• Çiçek Taksi

• Tatlı Kaçıklar

• Ruhsar

Özgür Ozan kimdir? Özgür Ozan hayatı ve biyografisi! Özgür Ozan kaç yaşında, nereli?
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