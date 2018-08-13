Özgün ve Keremcem Erzurumluları Coşturdu

Forum Erzurum'da ünlü sanatçı Özgün'ün moderatörlüğünde gerçekleşen "Müzikli Yaz Sohbetleri" etkinliğinde beraber sahne alan ünlü sanatçılar Özgün ve Keremcem, keyifli performanslarıyla izleyenleri coşturdu.

Forum Erzurum Müzikli Yaz Sohbetleri etkinliğine son gününde Özgün ve Keremcem'in neşeli sohbeti damgasını vurdu. Canlı performanslarıyla birbirinden keyifli şarkıları beraber seslendiren ikili, eğlenceli danslarıyla da izleyenleri coşturdu. Forum Erzurum ziyaretçilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Özgün ve Keremcem hem sohbetleri hem de sevilen eserleriyle izleyiciden tam not aldı.

Müzikli Yaz Sohbetleri etkinliği, son gün etkinliğinde Keremcem'in katılımıyla sona erdi. - ERZURUM