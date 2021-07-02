Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın Bodrum romantizmi
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Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın Bodrum romantizmi

Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın Bodrum romantizmi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Önceki gün Yalıkavak'taki Allium adlı beach'te buluşan ekipte Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal da vardı.

Önceki gün Yalıkavak'taki Allium adlı beach'te buluşan ekipte Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal da vardı.

Sevgililerin plajdaki eğlenceli anları objektife böyle yansıdı.

Sevgilisini suda öpücüklere boğan Şanal, bir ara onu omuzlarına aldı. Şanal, iskeleye çıkarken de sevgilisine yardım edip elini öperek aşkını gözler önüne

serdi.

Kaynak: Hürriyet

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