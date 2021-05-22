Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal ayrıldı mı? İşte yanıtı

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çift, ayrılık iddiasına ilk kez cevap verdi