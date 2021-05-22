Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal ayrıldı mı? İşte yanıtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal ayrıldı mı? İşte yanıtı

Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal ayrıldı mı? İşte yanıtı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çift, ayrılık iddiasına ilk kez cevap verdi

Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, iki yıl önce beraber rol aldıkları 'Kimse Bilmez' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

Çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırınca ayrıldıkları öne sürülmüştü.

"AYRILMADIK"

İkili, önceki gün Bebek'te görüntülendi Oldukça mutlu oldukları gözlenen ikili, "Ayrılık yok" dedi.

Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal ayrıldı mı? İşte yanıtı
Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal ayrıldı mı? İşte yanıtı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Burak Sergen Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Adem Büyük Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal ayrıldı mı? İşte yanıtı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 00:36:45. #1.13#

title