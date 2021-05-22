Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal ayrıldı mı? İşte yanıtı
Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çift, ayrılık iddiasına ilk kez cevap verdi
Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, iki yıl önce beraber rol aldıkları 'Kimse Bilmez' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.
Çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırınca ayrıldıkları öne sürülmüştü.
"AYRILMADIK"
İkili, önceki gün Bebek'te görüntülendi Oldukça mutlu oldukları gözlenen ikili, "Ayrılık yok" dedi.
Kaynak: Snob Magazin