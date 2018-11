Özgen Nama, Sancaktepe Belediye Başkanlığı İçin Aday Olduğunu Açıkladı

Özgen Nama, Sancaktepe Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı

Özgen Nama: "Değişimi Sancaktepe'den başlatacağız"

İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkan aday adayı olan Özgen Nama, adaylığını Sancaktepe Demokrasi Caddesi'nde yüzlerce kişinin katıldığı bir mitingle açıkladı.

2014 yılında CHP'den Sancaktepe Belediye Başkan Adayı olduğunda CHP'nin oylarını yüzde 35'lere yükselmesini sağlayan Özgen Nama, 2019 yerel seçimlerinde bir kez daha Sancaktepe Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

"İktidar için cesaret şart"

Miting havasında geçen adaylık açıklamasını Sancaktepe Demokrasi Caddesi'nde yüzlerce kişinin katıldığı konuşmayla yapan Özgen Nama, başkan seçilmesi durumunda yapacağı değişikliklerden bahsetti. İktidar için cesaretin var olması gerektiğini ifade eden Nama konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sancaktepe demek Türkiye demek. Burada Anadolu'nun çeşitli illerinden göçüp Sancaktepe'ye yerleşen yüz binlerce yurttaşımız yaşıyor. Burada Türk var, burada Kürt var, burada Laz var, burada Çerkez var, burada alevi var Sünni var. Daha güzel bir Sancaktepe için, daha güzel bir Türkiye için bir adım öne çıkmak zorundayız. Bizler yalnızca eleştiren, yalnızca şikayet eden olamayız. Cüretli olmadan, bir adım öne çıkmadan hiçbir sorun çözülemez. Çünkü biliyoruz ki en az korku kadar cesaret de bulaşıcıdır. O halde cesaretli olacağız. İktidar için cesaret, değişim için cesaret. Örnek bir belediyeciliği Sancaktepe'de gerçekleştirmek için de cesaret şarttır. Çünkü biz biliyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün, Deniz Gezmiş'in, Pir Sultanların peşinden gidenler, dün vazgeçmediler, bugün de asla vazgeçmeyecekler."

"Sancaktepe'de söz, karar, yetki halkın olacak"

Özgen Nama ayrıca adaylık sebepleri ve mevcut yönetimin eksikliklerinden de bahsetti. Sorun çözen bir belediye olacaklarının sözünü veren Özgen Nama, "Yeniden adayım arkadaşlar. Bıraktığımız yerden yeniden başlamak için Sancaktepe'de adayım.

"Oyların yüzde 51'ini almak mümkün"

Sancaktepe Belediye Başkan aday adayı Özgen Nama konuşmasında, belediyeciliğe yeni bir anlayış getireceklerinin sözünü de verdi. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'ye her üç kişinden birinin oy verdiğini hatırlatan Nama, "İstanbul'un en fazla göç alan ilçesi Sancaktepe'de etnik ve dini kimlikleri bir kenara bırakarak, hemşehriciliği aşarak kardeşliği, eşitliği, adaleti, liyakati öne çıkararak yeni bir belediyecilik anlayışını oluşturmak mümkün. İşte bunu biz başarmak için, bunu hayata geçirmek için geliyoruz. 31 Mart 2019 akşamı siyasi, etnik ve dini kimliklerimizi bir kenara bırakarak yeni bir siyaset anlayışıyla kentin çıkarlarını ve kent kültürünü öne çıkarmak için adayım. Böyle bir hayali gerçekleştirmenin ilk adımı kararlı, katılımcı, şeffaf, hesap verebilen bir belediyecilik anlayışıyla mümkündür. Ben böyle bir belediyeciliğe inandığım için yeni dönemde bizim bütçemiz açık ve gerçekçi bir bütçe olacak. Kaynak yetersizliğinden şikayet etmeyeceğiz. Biz sorun çözeceğiz. 2014'te CHP Sancaktepe tarihinde her üç seçmenden birinin oyunu almayı başarmıştı. Oylarımızı yüzde 35'e yükseltmiştik.31 Mart 2019'da Sancaktepelilerin yüzde 51'nin oyunu almak mümkün, bunu yapabiliriz" dedi.

Konuşması sık sık "Başkan Özgen" sloganlarıyla kesilen Özgen Nama, adaylığını açıkladığı konuşmasının ardından kendisini dinlemeye gelenlere kürsüden karanfil atarak teşekkür etti.