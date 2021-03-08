Özgen Nama kimdir, kaç yaşında? Özgen Nama hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündeminde yer alan isimlerden biri olan Özgen Nama, pek çok tv programında da yer alarak adından bahsettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Özgen Nama kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte, Özgen Nama hayatı ve biyografisi!

ÖZGEN NAMA KİMDİR?

1975 yılında Kars'ta doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Muhasebe Bölümünü ve ardından Anadolu Üniversitesi'nde İşletme Bölümünü tamamladı. İstanbul Aydın Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler alanında da yüksek lisansını sürdürüyor.

Tekstil üzerine aile şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Siyasete Samandıra SHP Belde Başkanlığı'nda başladı. SHP Samandıra Gençlik Kolları Başkanlığı SHP Kartal Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. SHP-CHP birleşmesinden sonra CHP Kartal Gençlik Kolları sekreteri olarak görev yürüttü. CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Sekreterliği, CHP Kartal İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Daha sonra Samandıra CHP Belde Örgüt Başkanlığı yaptı. 2009 Yerel Seçimlerinde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi seçildi.

2011-2014 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve İBB CHP Grup Sözcülüğü, İl ve İlçe Delegelikleri, 32. 33. ve 34. Olağan Büyük Kurultay Delegelikleri, 14. 15. 16. ve 17. Olağanüstü Büyük Kurultay Delegeliği yaptı ve 2012 yılından bu yana da Büyük Kurultay Delegesidir.

Özgen Nama, evli ve 3 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.