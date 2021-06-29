Özgecan Aslan adı Akhisar'da yaşayacak

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun destekleriyle Alevi Kültür Dernekleri Akhisar Şubesi binası içine yapılan Özgecan Aslan Kültür Salonu törenle açıldı.

Düzenlenen açılış törenine CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, CHP eski milletvekili Tur Yıldız Biçer, Alevi Kültür Dernekleri Akhisar Şubesi Başkanı Dursun Ali Şat ve yönetim kurulu üyeleri ile mahalle halkı katıldı.

Alevi Kültür Dernekleri Cemevi Akhisar Şube Başkanı Dursun Ali Şat açılış konuşmasında, "Alevi felsefesinde kadının yeri daima yüksek olmuştur. Bizim nazarımızda kadın candır, anadır. Son yıllarda ülkemizde kadın cinayetleri ve katliamlarına dikkat çekmek amacıyla yapılan kültür salonunun adını katledilen canımız Özgecan Aslan nezdinde tüm kadınlara verilmesine karar verdik. Hazırladığımız projeyi başkanımız Besim Dutlulu'ya götürdük. Başkanımız hiçbir ayrım yapmaksızın her kesime eşit olarak hizmet ediyor. Hiçbir ayrım yapılmıyor. Bizlere çok güzel bir salon kazandırdı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Din, mezhep, siyasi görüş ayırmadan herkese hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar halkına 'iyi ki Akhisar Belediyesi var', 'Akhisar Belediyesi ne güzel çalışıyor' dedirtmek için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Ben sizlerin belediye başkanı olmaktan çok mutluyum hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok daha güzel işler yapacağız. Bu konuyu defalarca önümüze koyan, buranın yapımında gayret gösteren vekilimiz Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Buranın sadece anmalarda ve kutlamalarda değil, gençlerin, kadınların ve kızlarımızın eğitiminde de çok önemli bir yer olacağını düşünüyorum. Mahalle halkı için de güzel bir merkez olacağına inanıyorum" dedi. Ardından günün anısına Alevi Kültür Dernekleri Cemevi Akhisar Şube Başkanı Dursun Ali Şat, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Meclis Üyesi Yılmaz Akar'a teşekkür plaketi takdim etti.

Son olarak söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerine değinirken İstanbul Sözleşmesi'nin önemine değinerek salonun yapımında emeği geçen başta Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu olmak üzere tüm belediye ekibine teşekkür etti. Açılış töreni müzik dinletisi ile son buldu.

Kaynak: Bültenler