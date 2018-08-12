Özge Ulusoy'dan Dolar Göndermeli Spor Paylaşımı

Yaşadığı uzun soluklu Hacı Sabancı aşkıyla bir dönem gündemden düşmeyen Özge Ulusoy, ayrılık sonrasında kendisini tamamen işine ve spora verdi. Güzel manken son olarak sürekli artışta olan dolara gönderme yaptı.

"DOLARA SİNİRLENİP SPOR YAPIN"

Sürekli olarak spor salonlarından paylaşımlarda bulunan Ulusoy, yaptığı son paylaşıma düştüğü dolar notuyla hem gülümsetti hem de dövizdeki yükselişin her kesimi nasıl etkilediğini gözler önüne serdi. Ulusoy, spor yaptığı anları Instagram hesabının hikaye bölümünden "Ay çok zormuş. Dolara sinirlenip spor yapın. Sınırları zorluyorsunuz" notuyla paylaştı.

Özge Ulusoy, şimdilerde bir magazin programının sunuculuğunu yapıyor.