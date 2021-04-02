Özge Özpirinçci'nin ünlü isimlerle kutladığı doğum günü partisini polis bastı
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Özge Özpirinçci'nin ünlü isimlerle kutladığı doğum günü partisini polis bastı

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35 yaşına giren Özge Özpirinçci'nin, Yeniköy'de üç katlı evde gerçekleşen doğum günü kutlamasına polis baskın düzenledi. Oyuncunun sevgilisi Burak Yamantürk ise basın mensuplarına küfretti. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı kutlamanın son bulmasının ardından Berrak Tüzünataç gazetecilere "Sayenizde" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 35'inci doğum gününü Bebeköy'de bir mekanda kutladı. Oyuncunun doğum günü partisine; sevgilisi Burak Yamantürk, Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ, Berrak Tüzünataç, Uraz Kaygılaroğlu ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler katıldı.

Kutlama sonrası Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk çifti, arkadaşlarıyla Yeniköy'deki üç katlı müstakil evine geçti. Oyuncular, lüks villanın bahçesinde müzik çalarak, eğlenip sohbet etti.

KOMŞULAR ŞİKAYET ETTİ

Özpirinçci'nin komşuları yüksek sesten şikayetçi olup, polisi aradı. Olay yerine gelip, eve girmek isteyen asayiş ekiplerini kapıda karşılayan Yamantürk, "Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz" dedi.

BURAK YAMANTÜRK KÜFRETTİ

Basın mensuplarının görüntü alması karşısında anlamsız bir tepki gösteren Burak Yamantürk, "Evin içerisini de çek a..." diyerek, bağırıp küfretti.

Özge Özpirinçci, ünlü isimlerle kutladığı doğum gününü polis bastı! Oyuncu sevgilisi bağırıp küfretti

POLİS CEZA KESMEDEN EVDEN AYRILDI

Polis ekiplerinden bir görevli daha sonra eve girdi. Asayiş ekiplerinin incelemesi sonucu Kovid-19 salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Polisler oyuncunun evinden ceza kesmeden ayrıldı.

Özge Özpirinçci, ünlü isimlerle kutladığı doğum gününü polis bastı! Oyuncu sevgilisi bağırıp küfretti

BERRAK TÜZÜNATAÇ TEPKİ GÖSTERDİ

Evden en son ayrılan Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu çiftinden Tüzünataç ise gazetecilere "Sayenizde" diyerek tepki gösterdi.

Özge Özpirinçci, ünlü isimlerle kutladığı doğum gününü polis bastı! Oyuncu sevgilisi bağırıp küfretti

"PARTİ YOK KARDEŞİM"

Uraz Kaygılaroğlu sevgilisini sakinleştirmeye çabalasa da Tüzünataç "Hep negatif bir şey aranıyor" diyerek tepki verdi. Muhabirler ise bu duruma "Partiyi yapan sizsiniz" deyince Uraz Kaygılaroğlu "Parti yok canım kardeşim parti yok. Evde müzik dinledik bu da mı yasak" dedi.

Özge Özpirinçci, ünlü isimlerle kutladığı doğum gününü polis bastı! Oyuncu sevgilisi bağırıp küfretti

"SİZ ÇAĞIRDINIZ GALİBA"

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın, kutlama sonrası muhabirlerin eski sevgilisi Hande Erçel ile arkadaşı Murat Akdoğan'ın aşk yaşadığı iddiaları ile ilgili soruları karşısında moralinin bozulduğu görüldü. Murat Dalkılıç "Polis baskınını görmedim, siz çağırdınız galiba" dedi.

Özge Özpirinçci, ünlü isimlerle kutladığı doğum gününü polis bastı! Oyuncu sevgilisi bağırıp küfretti
Özge Özpirinçci'nin ünlü isimlerle kutladığı doğum günü partisini polis bastı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 21:05:35. #1.14#
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