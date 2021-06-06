Özge Özpirinçci hamile olduğunu Tarkan'ın meşhur videosu ile ilan etti
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Özge Özpirinçci hamile olduğunu Tarkan'ın meşhur videosu ile ilan etti

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci hakkında çıkan hamilelik haberleri sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tarkan'ın baba olduğunu duyurduğu meşhur videoyu paylaşan güzel oyuncu, sevgilisi Burak Yamantürk'ü etiketledi. Özpirinçci ayrıca haberlerde yazılanın aksine 9 değil, 13 haftalık hamile olduğunu söyledi.

Altı yıldır kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk'le aşk yaşayan Özge Özpirinçci ile ilgili bugün hamile olduğuna dair haberler çıkmıştı. Son olarak 'Kadın' adlı dizide izleyici karşısına çıkan Özpirinçci'nin dokuz haftalık hamile olduğu öne sürülmüştü.

TARKAN'IN VİDEOSU İLE PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu çıkan iddialara Tarkan videosuyla yanıt verdi. Tarkan'ın baba olduğunu ilan ettiği videoyu, sevgilisi Yamantürk'ü etiketleyerek paylaşan Özpirinççi hamile olduğunu böylece ilan etmiş oldu.

13 HAFTALIK HAMİLE

Güzel ve başarılı oyuncu video sonrasında yayınladığı açıklama metninde ise şu ifadelere yer verdi: "9 değil, 13 haftalık. Mutluluğumuzu ve heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz."

Özge Özpirinçci hamile olduğunu Tarkan'ın meşhur videosu ile ilan etti

NİKAH MASASINA OTURACAKLAR

Öte yandan mutlu bir birliktelikleri olan Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'nin ağustos ya da eylül ayında nikâh masasına oturacağı konuşuluyor. Salih Bademci'yle birlikte yeni dizi "İlk ve Son"un çekimlerine devam eden Özge Özpirinçci bebeği için oldukça dikkatli davranıyor.

Özge Özpirinçci hamile olduğunu Tarkan'ın meşhur videosu ile ilan etti
Özge Özpirinçci 9 haftalık hamile
Özge Özpirinçci 9 haftalık hamile
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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Özge Özpirinçci hamile olduğunu Tarkan'ın meşhur videosu ile ilan etti - Haberler Magazin
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