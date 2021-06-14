Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk'ün kızı olacak

Burak Yamantürk'le uzun süredir birlikte olan Özge Özpirinçci, çıkan hamilelik haberlerini doğruladuktan sonra çocuğunun cinsiyetini de öğrendi. İşte detaylar...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Uzun yıllardır Burak Yamantürk'le birlikte olan Özge Özpirinçci, çıkan hamilelik haberlerini doğrulamış, 13 haftalık hamile olduğunu söylemişti. Çift, bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi. Özpirinçci ile Yamantürk'ün bir kızı olacak. Şimdilik isim arayışında olmadığını öğrendiğim çift, Özpirinçci'nin rol aldığı "İlk ve Son" dizisinin çekimleri biter bitmez, eylül ayında nikah masasına oturacak.

Kaynak: Snob Magazin