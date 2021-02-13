Özge Özder-Sinan Güleryüz çiftinin bebeği Eva Luna ortaya çıktı
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Özge Özder-Sinan Güleryüz çiftinin bebeği Eva Luna ortaya çıktı

13.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:49
Özge Özder-Sinan Güleryüz çiftinin bebeği Eva Luna ortaya çıktı

Sadakatsiz dizisinde Derya Samanlı karakteriyle ekranda olan oyuncu Özge Özder ile müzisyen eşi Sinan Güleryüz, önceki gün bebeklerine kavuşmuştu. Özder-Güleryüz çiftinin doğum sonrası kızları Eva Luna ile verdiği mutluluk pozu ortaya çıktı

Yaptıkları düetlerle, sosyal medya paylaşımlarıyla ve aşklarıyla gündemden düşmeyen Özge Özder ile Sinan Güleryüz çiftinin bir kız bebekleri oldu. Kızlarının ismini Eva Luna koyan çiftin doğum sonrası kızlarıyla verdiği poz ortaya çıktı.

'YUVAMIZA HOŞGELDİN AY TANRIÇAM'

Son paylaşımında "Kucağımızdasın artık, Hoşgeldin Ay Kızım.." diyen Özge Özder'e müzisyen eşi ise, "Aslında Gidersen Eğer Klibinde Annenin Karnında Ekrandaydın, Şimdi ise Ailemize, Hayatımıza, Yuvamıza Hoşgeldin, Benim Ay Tanrıçam, Güzel Yüzlüm" sözleriyle karşılık verdi.

Luna ne demek?

Luna isminin anlamı Dolunay demektir. Bu bakımdan oldukça güzel anlamlı isimler arasında yerini almaktadır. Anlamının Dolunay olması, Luna isminin kız bebeklere verilmesinde oldukça büyük bir etkisinin varlığı söz konusudur.

Luna İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Luna ismi Kur'an'da geçen bir isim değildir. Ancak taşıdığı anlam bakımından bir bebeğe verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmayan isimler arasında yerini almaktadır. Çünkü bir bebeğe isim verilmesiyle alakalı olarak en öncelikli hususların başında o simin anlamının güzel olmasının gerekliliğinin söz konusu olması gelmektedir.

Kaynak: Snob Magazin

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