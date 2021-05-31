Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama
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Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama

Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Özge Gürel, uzun süredir birlikte olduğu ve evleneceği konuşulan sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutlayıp, romantik bir mesaj yayınladı. İşte detaylar...

Özge Gürel, 34 yaşına giren sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü Instagram'dan kutladı.

Oyuncu, meslektaşıyla daha önce yayınlamadığı kareleri paylaştı.

Öpüşürken ve birbirine sarılırken pozlarını yayınlayan Gürel, romantik bir mesaj yazdı.

Oyuncu, daha çok yurt dışında selfie yaptıkları pozları yayınladı.

Evlenecekleri konuşulan çiftin, renkli kareleri beğeni aldı.

Gürel, "İyi ki doğdun sevgilim. Çok seviyorum" diye yazdı.

Sözlerine devam eden oyuncu, "İki kişiyken bu kadar kalabalık olmayı, sana her gün daha aşık uyanmayı, kavgayı gürültüyü, birlikte dünyanın peşine düşmeyi, seni özlemeyi, birlikte büyümeyi bazen öyle durmayı" diye devam etti.

Gürel son olarak, "Teşekkür ederim olduğun kişi için bebeğim aşırı seviyorum biliyorsun" diyerek, sözlerini bitirdi.

Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama
Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama
Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama
Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama
Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama
Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama
Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama
Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama

Kaynak: Snob Magazin

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