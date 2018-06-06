Özge Borak'ın Çocukluk Fotoğrafına Beğeni Yağdı

Instagram'da aldığı ahlaksız teklif haberiyle gündeme gelen Özge Borak çocukluk fotoğrafını paylaştı. Borak annesi ve babasının da yer aldığı fotoğrafa, "İyi ki evlenmişsiniz" dedi.

"ÇOK ŞANSLIYIZ, SİZİ SEVİYORUZ"

Borak annesi ve babasının da yer aldığı fotoğrafa, "İyi ki evlenmişsiniz. İyi ki benim ve ağabeyimin Selim Borak anne-babamız siz olmuşsunuz. Çok şanslıyız. Sizi seviyoruz. Allah nazarlardan korusun sizi. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Mutlu yıllar, sağlıkla nicelerine." mesajını yazdı.

"ÇOK GÜZEL ÇOCUKLARDIK"

Özge Borak bir diğer çocukluk karesine ise "Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki "Hadi gidin evinizin önünde oynayın" denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin..." ifadelerini kullandı.

"EVET KULAKLAR KEPÇEYDİ"

Borak, "İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet kulaklar kepçe, ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n'aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler" mesajıyla fotoğrafı paylaştı.