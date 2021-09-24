Özer: "6 Eylül haftasında yüz yüze eğitime ara veren 198 sınıfımız yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor"
AA / Nehire Tuğba Gencel - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i çocukların çiçeklerle karşılaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çocuklarla fotoğraf çektirmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in protokol tarafından karşılanması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Antalya Valilik özel defterini imzalaması Milli Eğitim...
ANTALYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i çocukların çiçeklerle karşılaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çocuklarla fotoğraf çektirmesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in protokol tarafından karşılanması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Antalya Valilik özel defterini imzalaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hediye takdimi ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Valiliği ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.