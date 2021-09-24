Özer: '6 Eylül haftasında yüz yüze eğitime ara veren 198 sınıfımız yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor' - Haberler
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Özer: "6 Eylül haftasında yüz yüze eğitime ara veren 198 sınıfımız yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor"

AA / Nehire Tuğba Gencel - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i çocukların çiçeklerle karşılaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çocuklarla fotoğraf çektirmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in protokol tarafından karşılanması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Antalya Valilik özel defterini imzalaması Milli Eğitim...

ANTALYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i çocukların çiçeklerle karşılaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çocuklarla fotoğraf çektirmesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in protokol tarafından karşılanması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Antalya Valilik özel defterini imzalaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hediye takdimi ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Valiliği ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özer: 6 Eylül haftasında yüz yüze eğitime ara veren 198 sınıfımız yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor

Özer: 6 Eylül haftasında yüz yüze eğitime ara veren 198 sınıfımız yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor

Özer: 6 Eylül haftasında yüz yüze eğitime ara veren 198 sınıfımız yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor

Özer:
AA / Nehire Tuğba Gencel - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Valiliğini ziyaretinde konuştu Açıklaması

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Valiliğini ziyaretinde konuştu Açıklaması

 Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Özer: 'İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta...

Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Özer: "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta...

 MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı

MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı
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Haber: Özer: '6 Eylül haftasında yüz yüze eğitime ara veren 198 sınıfımız yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor' - Haberler
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