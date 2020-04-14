(Özel) Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiracılarına korona zulmü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona krizi sebebiyle ihtiyaç sahiplerine, çalışanlara, esnafa ve büyük işletmelere kolaylık sağlanması talimatına rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiracıları için daha önce açıkladığı erteleme kararından vazgeçmesi binlerce kiracısını isyan ettirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona krizi sebebiyle ihtiyaç sahiplerine, çalışanlara, esnafa ve büyük işletmelere kolaylık sağlanması talimatına rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiracıları için daha önce açıkladığı erteleme kararından vazgeçmesi binlerce kiracısını isyan ettirdi. Bursa Kapalı Çarşı'daki bedestende işyerleri bulunan esnaflar, bir hayır kurumu olan Vakıflar'ın salgın süresince hiç kira almamasını istedi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün mülkiyeti olan dükkanların kiracıları, kiraların salgın sürecinde hiç alınmamasını talep ediyor. Bursa'da ticaretin kalbi tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin korona virüsü ile mücadele kapsamında geçici süre kapatılması dükkan sahiplerini zora soktu. Bedesten Kuyumcular Çarşısı başta olmak üzere, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kiracıları, dükkanlarını açana kadar kira alınmamasını istiyor. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin kapalı kalacağı süre 20 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Bedesten Kuyumcular Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akkuşçuoğlu, devletin korona virüse karşı aldığı önlemleri takdirle karşıladıklarını ifade ederek, "Bursalıları korumak adına çarşımızı 1 aydır kapalı tutuyoruz. Bizler diğer şehirlerde yapılmış olan Vakıflar'ın kira ötelemesi yaptığını duyduk. Bu kira ötemelerinin Bursa'yı kapsamasını istiyoruz" dedi.

Bedesten Kuyumcular Çarşı esnaflarından İsmail Arı, 21 Mart'tan beri dükkanlarının kapalı olduğuna vurgu yaparak, "Önümüzdeki hafta yani 20 Nisan'a kadar kapalı kalmaya devam edeceğiz. Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bize Nisan ayı kirasını yatırmamız noktasında uyarılarda bulundular. Kendilerine Ankara'dan herhangi bir yazı ve yetki gelmediğini iddia ettiler. Bizler kapalı kaldığımız süre içinde devletimizin tavsiyelerine uyarak, alınan kararlar neticesinde ticaretimizi yapamıyoruz. Bu süreçte bizlerde sıkıntı yaşıyoruz. Dükkanlarımız kapalı kaldığı süre içinde devletimiz bizden kira etmemesini istiyoruz" diye konuştu.

Bedesten 240 kişiye istihdam sağlıyor

Bir başka esnaf Mehmet Sertkaya, 30 yıldır Vakıf kiracısı olduğunu dile getirerek, "Çarşımızda 57 adet mağazamız var. Her mağazada yaklaşık 4 personel çalışmaktadır. Yaklaşık 240 kişiye çarşımız istihdam sağlıyoruz. Çarşımız kapandığından beri personelimizin sigorta primlerini ve maaşlarını ödüyoruz. Biz bu durumda devletimizden kira almamasını talep ediyoruz" dedi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü kiracılarından çay ocağı ve büfe işletmecisi Naci Koşapınar, "5 yıldır Vakıfların kiracısıyım ve kiralarımızı düzenli olarak ödüyorum. Şu an da zor bir süreçten geçiyoruz. Kiraları ödemekte sıkıntı çekiyoruz. Masa, sandalye zaten açamıyoruz. Benim 2300 TL kirası var ve biz para kazanamıyoruz. Bizler bunu nasıl ödeyeceğiz. Evimi geçindirmekte zorlanıyorum. Günlük ihtiyaçlarımızı zor karşılıyorum. En azından yılsonuna kadar kiralarda bir indirim yapabilirler. ya da 2 ay kira almamak gibi yola başvuru yapabilirler. Kiraları erteleseler bize yine faydası olmayacak. Gecikme faizinden kurtulsak neyimizi çözecek bizim? Belediyelerin yaptığı gibi bir uygulama yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü bir süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda kiraların ertelendiğini açıklamış, ancak Bursa Bölge Müdürlüğü kendilerine genel müdürlükten böyle bir talimat gelmediğini ifade etmişti. - BURSA

Kaynak: İHA