Özel tiyatrolara destek
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Özel tiyatrolara destek

Özel tiyatrolara destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatrolara 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında devlet tiyatrolarının sahnelerinde turne yapabilme imkanı sunulacağını açıklandı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatrolara 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında devlet tiyatrolarının sahnelerinde turne yapabilme imkanı sunulacağını açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca küresel salgın sürecinde başlatılan 'Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde' projesinin devamı niteliğinde bir uygulama olan 'Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde' projesi ile özel tiyatrolara 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Devlet Tiyatrolarının sahnelerinde turne yapabilme imkanı sunulacak. Bakanlığa kayıtlı 415 özel tiyatronun yararlanabileceği proje kapsamında destek tutarı 25 milyon lirayı bulacak" denildi. Proje başvurularının https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ adresinden yapılabileceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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