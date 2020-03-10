(Özel) Taksim'de tacize uğradığını iddia eden genç kız sinir krizi geçirdi Taksim'de genç kız, yaşlı bir adamın kendisini takip edip tacizde bulunduğunu iddia ederek sinir krizi geçirdi.

Taksim'de genç kız, yaşlı bir adamın kendisini takip edip tacizde bulunduğunu iddia ederek sinir krizi geçirdi.



Taksim Meydanı'nda 29 yaşındaki B.O isimli genç kız, 87 yaşındaki H.Ş isimli bir adamın kendisini takip edip tacizde bulunduğunu iddia ederek, bağırmaya başladı. Olaya hemen çevrede bulunan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Polisin gelmesiyle yaşadıklarını anlatan genç kız, yaşlı adama saldırmaya çalıştı. Sinir krizi geçiren genç kız, bir anda yere yığıldı. Taciz iddiasını reddeden yaşlı adam ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilen genç kız, "Sen ne biçim bir insansın yaşından başından utanmıyor musun? Ne var benim üstümde. Sabahtan beri takip ediyor. Bir şeyler söylüyor. Şikayetçiyim asla yaşlılık kabul etmiyorum" diyerek şikayetçi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA