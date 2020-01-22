Özel sporcuların hedefi Türkiye şampiyonluğu
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Özel sporcuların hedefi Türkiye şampiyonluğu

TESYEV ve Türkiye Paralimpik Komitesi'nin sponsorluğunda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 3'üncü Yavuz Kocaömer 2. Bölge Masa Tenisi Şampiyonası Antalya-Kemer'de düzenlendi.

22.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:47
Özel sporcuların hedefi Türkiye şampiyonluğu

3 KATEGORİDE DÜZENLENDİ

165 kulübünün katıldığı 3'üncü 2'nci Bölge Masa Tenisi Şampiyonası mental, down sendromlu ve otizm olarak üç ayrı klasmanda yapıldı.

SIRADA ŞAMPİYONASI VAR

Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan Özlem Çukur ve Burçak Neva Kılıç Down Sendromu +19 yaş kategorisinde mücadele etti. Özlem Çukur yarıştığı 5 maçtan 5'ini kazanarak şampiyon olmayı bşarırken Burçak Neva Kılıç ise yarıştığı 5 maçtan 3'ünü alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular elde ettikleri bu sonuçlar ile Şampiyonas'ına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: Bültenler
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