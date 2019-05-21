Özel Röportaj | Nenad Markovic & Can Uğur Öğüt - Gaziantep Basketbol
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off serisinin başlamasına az bir süre kala Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic ve takım kaptanı Can Uğur Öğüt ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajımız yayında.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off serisinin başlamasına az bir süre kala Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic ve takım kaptanı Can Uğur Öğüt ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajımız yayında.
Kaynak: Youtube