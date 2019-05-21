Özel Röportaj | Nenad Markovic & Can Uğur Öğüt - Gaziantep Basketbol

Özel Röportaj | Nenad Markovic & Can Uğur Öğüt - Gaziantep Basketbol

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off serisinin başlamasına az bir süre kala Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic ve takım kaptanı Can Uğur Öğüt ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajımız yayında.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off serisinin başlamasına az bir süre kala Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic ve takım kaptanı Can Uğur Öğüt ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajımız yayında.

Özel Röportaj | Nenad Markovic & Can Uğur Öğüt - Gaziantep Basketbol
Kaynak: Youtube
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