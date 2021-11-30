Özel okulun çatı izolasyonu uçtu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özel okulun çatı izolasyonu uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Özel okulun çatı izolasyonu uçtu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan fırtına özel bir okulun izolasyonunu uçurarak paniğe sebep oldu.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Özel okulun çatı izolasyonu uçtu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan fırtına özel bir okulun izolasyonunu uçurarak paniğe sebep oldu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Özel Gebze İlköğretim okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 6 katlı okulun çatısındaki izolasyon, etkili olan fırtınayla birlikte uçtu. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İzolasyonun düştüğü esnada okulda öğrencilerin bulunmaması ve yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Özel okulun çatı izolasyonu uçtu

Özel okulun çatı izolasyonu uçtu

Özel okulun çatı izolasyonu uçtu

Özel okulun çatı izolasyonu uçtu

Özel okulun çatı izolasyonu uçtu

Üniversitede çalışan memur otoparkta silahla vurulmuş halde bulundu

Üniversitede çalışan memur otoparkta silahla vurulmuş halde bulundu

 Ölümden saniyelerle kurtuldu! Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Ölümden saniyelerle kurtuldu! Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

 İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu

İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu

İhlas Haber Ajansı / Güven Gök - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title