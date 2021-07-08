Özel okullara, kolejlere LGS puanı ile mi girilir? 2021 Özel liselerin taban puanları kaçtır?
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Özel okullara, kolejlere LGS puanı ile mi girilir? 2021 Özel liselerin taban puanları kaçtır?

Özel okullara, kolejlere LGS puanı ile mi girilir? 2021 Özel liselerin taban puanları kaçtır?
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Özel liselerin taban puanları açıklandı. Buna göre genel olarak özel liselerin taban puanları 400 puan ve üzeri olduğu görülmektedir. Peki, özel kolejlere, özel okullara, özel liselere LGS puanı ile girilebiliyor mu? Bu okullara LGS puanı ile girilir mi? şimdi sizlere detaylı anlatalım.

Liseye geçecek öğrencilerin merak ettiği konuların başında 2021 Özel liselerin taban puanları geliyor. Bu sene özel kolejlerin taban puanları kaç oldu? Özel okulların taban puanları kaç? Özel okullara, kolejlere LGS puanı ile mi girilir?

ÖZEL OKULLARA VE KOLEJLERE LGS PUANI İLE GİRİLİR Mİ?

Bu yıl 77 özel okul öğrencileri LGS puanı ile alacaktır. LGS ön tercihler okulların internet sitesinde yer alan takvimine göre düzenlenecektir. Özel liseler, 1. ön kayıtları 1-2 ve 5 Temmuz tarihleri arasında yapacaktır. Kesin kayıt dönemi ise 6 Temmuz'da ise yapılacak.

2021 ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI KAÇTIR?

Bazı özel liselerin taban puanları şu şekilde:

  • - Özel Amerikan Robert Lisesi : 468
  • - Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi : 428
  • - St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu : 430
  • - Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi : 410
  • - Saint Michel Fransız Lisesi : 410
  • - Özel İzmir Amerikan Koleji : 420
  • - SEV Amerikan Koleji : 440
  • - Özel Üsküdar Amerikan Lisesi : 458
  • - Özel Alman Lisesi : 458
  • - Özel Saint Joseph Fransız Lisesi : 438
  • - Özel Saint Benoit Fransız Lisesi : 417
  • - Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi : 417
  • - Özel Tarsus Amerikan Koleji : 400
  • - Özel İtalyan Lisesi I.M.I. : 410
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