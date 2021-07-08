Özel okullara, kolejlere LGS puanı ile mi girilir? 2021 Özel liselerin taban puanları kaçtır?

Özel liselerin taban puanları açıklandı. Buna göre genel olarak özel liselerin taban puanları 400 puan ve üzeri olduğu görülmektedir. Peki, özel kolejlere, özel okullara, özel liselere LGS puanı ile girilebiliyor mu? Bu okullara LGS puanı ile girilir mi? şimdi sizlere detaylı anlatalım.