Özel okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı takvimi!
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Özel okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı takvimi!

Özel okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı takvimi!
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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Merak eden vatandaşlarımız Özel okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı takvimi! araştırmaktadır. Peki, Özel okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı takvimi!

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Peki, Özel okullar ne zaman açılacak 2021?Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı takvimi! İşte detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek

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Özel okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı takvimi! - Haberler
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