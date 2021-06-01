Özel Okul Ruhsat Başvurularının Çevrimiçi Yapılması
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Özel Okul Ruhsat Başvurularının Çevrimiçi Yapılması

Özel Okul Ruhsat Başvurularının Çevrimiçi Yapılması
Habermetre - Haberler | Toplum

Özel Okul Ruhsat İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Portalı (ozelokul. meb. gov. tr), özel okul açılış sürecinin dijital ortamdan başlatılması ve takip edilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında geliştirilmiştir.

Özel Okul Ruhsat İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Portalı (ozelokul. meb. gov. tr), özel okul açılış sürecinin dijital ortamdan başlatılması ve takip edilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında geliştirilmiştir. Bu çalışmayla, veriye dayalı karar vermek, özel okul açılışlarında kullanılan her türlü formda standardizasyonu sağlamak, dijital arşivi oluşturmak, özel okul ruhsat işlemlerinin hızlandırmak ve kurucu/kurucu temsilcisinin başvurusunu çevrimiçi olarak izlemesini sağlamak hedeflenmiştir. e-Devlet Kapısı üzerinden özel okul açacak olan kurucu veya kurucu temsilcisinin başvurusu, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli evrakların platforma eklenmesiyle gerçekleşecektir. İlk etapta İstanbul ilinde ve özel okulöncesi eğitim kurumları ile başlatılan bu çalışma, Eylül ayından itibaren her okul türünde tüm ülkeye yaygınlaştırılacaktır.

Özel okulöncesi eğitim kurumlarının açılış sürecinin dijital ortamdan başlatılması ve takip edilmesi amacıyla geliştirilen portalın (https://ozelokul. meb. gov. tr/) kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından kullanımını açıklamak için kılavuz hazırlanmıştır.

Kullanım Kılavuzu için TIKLAYINIZ...

Kaynak: Habermetre

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