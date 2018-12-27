Adana'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, özel öğretim kurumlarının geleceğinin değerlendirildiği ve sorunlarının konuşulduğu "Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Şehit Yunus Uğur Ortaokulunda gerçekleştirilen Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, çalıştayda 2023 Eğitim Vizyon Belgesi odağında, bürokratik engeller, eğitim-öğretim, personel, teftiş ve rehberlikle ilgili sorunlar başta olmak üzere pek çok konu başlığı konuşulacağını söyledi.

Özel eğitim kurumları çalıştayının, sahadan gelen, işin başındaki kişilerin kendi sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dile getirecekleri önemli bir platform olduğunu belirten Demirtaş, resmi ve özel eğitim kurumları arasında işbirliği ve sosyal dayanışmanın arttırılmasına yönelik HAMİ projesinin de bu çalıştayın önemli gündem maddelerinden biri olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, birinci ve ikinci 100 günlük Eylem Planları ile 2023 Eğitim Vizyon Belgesi dahilinde Adana genelinde çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti:

"Adana ölçeğinde yapılması gereken çalışmalar üzerinde hassasiyetle duruyor, tüm faaliyetlerimizi bu istikamette hayata geçiriyoruz. İlimiz genelinde 212'si örgün eğitim olmak üzere 762 özel eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlarımızda 30 bin 849 öğrencimiz eğitim görmekte. 728'i yönetici, 4 bin 500'ü öğretmen ve usta öğretici olmak üzere toplamda 5 bin 228 eğitim çalışanımız hizmet vermektedir.

Devletimizin ve hükümetimizin sağladığı eğitim teşvikleri, fiziki ve sosyal imkanların çeşitliliği, eğitim altyapısıyla verilen eğitimin niteliği, bu kurumlarımızın velilerimiz tarafından tercih edilmesinde ön plana çıkmaktadır."

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız da gün boyunca gruplar halinde oturumların yapılacağını, bu çalışmaların neticesinde sonuç raporunun oluşturulacağını kaydetti.

Çıkan raporu çok önemsediklerini ve ciddiye alacaklarını ifade eden Yıldız, sonucun bir yol haritası oluşturacağını söyledi.

Yıldız, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nin iyi okunması, bu vizyonun hayata geçirilmesi noktasında kendilerinin gece gündüz durmadan çalışması gerektiğini aktardı.

Etkinliğin HAMİ projesi kapsamında bir çalıştay olduğunu da belirten Yıldız, bu projenin avantajlı ve eğitim seviyesi belli seviyedeki okullarla dezavantajlı okulların işbirliği olduğunu söyledi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da çalıştayın kentte bulunan özel öğretim kurumlarının sorunlarını dile getirmek, bunlara ilişkin çözüm önerilerini paylaşma ve resmi ve özel öğretim kurumları arasındaki işbirliğini arttırıp, iyi örnekleri paylaşmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Kentte örgün eğitim kurumlarına devam eden 478 bin 186 öğrenciden, 30 bin 849'unun özel öğretim kurumlarına devam ettiğini belirten Durgun, bu rakamın Adana'da yüzde 6'lık bir paya sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA