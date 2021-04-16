Özel öğrencilerden geri dönüşüm sergisi
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Özel öğrencilerden geri dönüşüm sergisi

Özel öğrencilerden geri dönüşüm sergisi
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Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, geri dönüşümden yapmış oldukları çalışmaları kurumlarında sergiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, el sanatları atölyesinde geri dönüşümden yapmış oldukları çalışmaları kurumlarında sergiledi. Sergiye, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Sezer Ceyhan katıldı.

GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

Sergilenen ürünleri çok yaratıcı ve geri dönüşüm kapsamında yaratıcı bulan misafirler, sergi alanını gezdikten sonra öğrencilerle birlikte konferans salonunda gerçekleşen 'Geri Dönüşüm' eğitimine katıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı teknik personeli konu hakkında eğitim verirken özel öğrencilere geri dönüşüm bilgilendirici oyun seti hediye edildi.

FARKINDALIK KAZANDIRILDI

Daha sonra el sanatları öğretmenleriyle 'Kese Kâğıdı Atölye' çalışmasına katılan öğrenciler geri dönüştürülen ambalaj üretme konusunda farkındalık kazandı. Atık kağıt, kumaş, yün ipi, deniz kenarından topladıkları taş, deniz kabuğu, ağaç dalları, kozalak, yumurta kapları kullanarak; portre, manzara ve mozaik çalışması yapıldı.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi 17-35 yaş arası özel gereksinimli bireylere hizmet veriyor.

Kaynak: Bültenler

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