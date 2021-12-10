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Özel öğrenciler Kayaşehir'i gezdi

Özel öğrenciler Kayaşehir'i gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kapadokya Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Nevşehir Kalesi ve çevresindeki tarihi kayma oyma yamaç yerleşim merkezi Kayaşehir'i gezdi.

NEVŞEHİR (İHA) - Kapadokya Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Nevşehir Kalesi ve çevresindeki tarihi kayma oyma yamaç yerleşim merkezi Kayaşehir'i gezdi.

Engelliler Haftası farkındalık etkinlikleri çerçevesinde Kapadokya Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine yönelik Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi gezisi düzenlendi. Okul Müdürü Erkan Akın ve öğretmenleri eşliğinde Nevşehir Kalesi ve etrafındaki dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi Kayaşehir'i gezen öğrencilere, Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü görevlileri tarafından bilgiler verildi.

Kayaşehir ile ilgili hazırlanan tanıtım filmini de izleyen öğrenciler, tarihi yamaç yerleşim merkezinde hatıra fotoğrafı çektirdi. - NEVŞEHİR

Özel öğrenciler Kayaşehir'i gezdi

Özel öğrenciler Kayaşehir'i gezdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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