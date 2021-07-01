Özel Kuvvetler Komutanlığınca Gine Ordusu personeline eğitim verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından Gine Ordusu personeline eğitim verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından Gine Ordusu personeline eğitim verildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından bir video ile paylaşılan mesajda, "Özel Kuvvetler Komutanlığımız tarafından 5-27 Haziran tarihlerinde Gine Ordusu personeline, 'yakın muharebe', 'araç emniyeti', 'çabuk atış' ve 'ileri sürüş teknikleri' eğitimleri verildi." ifadesi kullanıldı.

Videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanlarının Gine Ordusu personeline eğitim verdiği görüntüler yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir