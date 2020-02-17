(Özel) 'Künye ağaç' bakım bekliyor

17.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:22

Bursa'da bir dönem askerlerin üzerine künyelerini kazıdığı kavak ağacı bakımsızlıktan yok oluyor.



Bursa'nın İznik ilçesinin Selçuk Mahallesi'nde bulunan kavak ağacının dalları bir dönem bölgede askerlik yapmış vatandaşların künyeleriyle dolu. Askerlerin ağacın dallarına kazıdıkları adları, memleketleri ve terhis tarihleri ağaçla birlikte büyüdü. Ağacın kabuk değiştirmesiyle birçok ismin de kaybolduğu künye ağacında, 1975-1980 yılları arasında çeşitli vilayetlerden İznik'e gelen askerlerin kazıdığı yazılar bulunuyor.



48 yıldır İznik'te yaşayan Yalçın Öztürk, künye ağacının hikayesini anlattı. Öztürk, "1975'ten 1979' a kadar buraya çevre illerden askeri birlikler gelirdi. Acemi şoför eğitimi görürlerdi. Buraya kamp kurarlardı. Bu ağaç onların kamp kurdukları yerin hemen yanında yer alıyor. Askerler boş zamanlarında bu ağacın yanına gelerek isimlerini, memleketlerini yazardı. Bugün adı yazılan askerlerin belki de çoğu hayatta değil. Ama onlardan bize kalan, isimlerini yaşatan bu ağaç. O yıllarda bizim deli kavak dediğimiz ağaç bu kadar kalın değildi. Ama küçük de değildi. Bakımsızlık, ihmal her geçen gün künye ağacını ölüme götürüyor" dedi.



Bu bölgede bu tür başka bir ağaca rastlamadığını ifade eden Öztürk, "İleride bir meşe ağacımız var. Orhangazi zamanından kalma anıt ağaç, ama üzerinde yazılar yok. Ağaç büyüdükçe yazılar hem büyüyor hem de yeni kabuk geldiği için diğer isimleri örtmüş. Zaten yer yer çizikler gözüküyor. Şu anda kalan son isimler. 48 senedir İznik'teyim. Geldiğimde 3-4 insan el ele vererek etrafını kavrayabiliyordu. 60-70 yıldan fazladır bu ağaç burada olabilir. Tabii ben tahminen söylüyorum. Belki de ağaç çok daha yaşlı. Buralar zamanında meyve ağaçlarıyla doluydu. Merada hayvan otlatırlardı. Hayvanlarında toplandığı bir yerdi. Ama artık yerleşime açıldı. Ağaç çürümeye başladı. Etraftaki bütün ağaçlar tescillendi. Bunu tescil etmediler. Niye yaptılar onu da bilmiyoruz. Yani tescillenip korumaya alınması gerekiyor. Bu haberi gördükten sonra burada askerlik yapmış vatandaşlar tekrar görmeye gelecekler" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA