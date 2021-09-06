Özel jetle İstanbul'a gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin ilk görüntüsü paylaşıldı

Libya'nın başkenti Trablus'taki tutukluluğun ardından Türkiye'ye gelen Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin jetin içinde çektirdiği fotoğraf paylaşıldı. Sadi Kaddafi'nin neden Türkiye'de olduğuna ilişkin daha önce bir açıklama yapan Kaddafi'nin son resmi sözcüsü Musa Kaddafi, "Hapiste insanlık dışı koşullarda çok zor zamanlar geçirdi ve şu anda kendine gelmek, toparlanmak için zamana ihtiyacı var" dedi.