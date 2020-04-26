Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorlar Samsun'un Alaçam ilçesinde Kaymakam Fikret Zaman'ın talimatları doğrultusunda sokak hayvanlarına yetkililer tarafından mama ve yem bırakılıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kaymakam Fikret Zaman'ın talimatları doğrultusunda sokak hayvanlarına yetkililer tarafından mama ve yem bırakılıyor.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı aç kalan sokak hayvanları ve kuşları beslemek için görevliler caddeleri gezerek, mama ve yem bırakıyor. Türkiye genelinde 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için vatandaşlar da bireysel olarak çaba gösteriyor. Alaçam ilçesinin ıssız sokaklarında hayvanları her gün besleme çalışmalarına devam ediliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA