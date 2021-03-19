Özel idare iş sezonu hazırlıkları değerlendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Özel idare iş sezonu hazırlıkları değerlendirildi

19.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:22
Özel idare iş sezonu hazırlıkları değerlendirildi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Özel İdaresi yöneticileri ve birim müdürleri ile toplantı yaparak, 2021 yılı iş sezonu hazırlıklarını değerlendirdi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Özel İdaresi yöneticileri ve birim müdürleri ile toplantı yaparak, 2021 yılı iş sezonu hazırlıklarını değerlendirdi.

Vali Öner, bahar mevsimiyle birlikte başlayacak olan iş sezonunda, çalışmaların gözden geçirilmesi, iş programının değerlendirilmesi ve çalışma profilinin oluşturulması gibi gündem maddelerini değerlendirmek üzere İl Özel İdaresinin Genel Sekreter Vekili Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Genel Sekreter Yardımcıları ve birim müdürleri ile toplantı yaptı.

Toplantıda, 2021 yılı iş programı ve sezon hazırlıklarını değerlendiren Vali Öner, mevsimin kısa olması sebebiyle iş programının hızlı oluşturulması ve 2021 yılı iş sezonu hazırlıklarının hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğine vurgu yaparak, ilk etapta köylerde öncelik arz eden konuların çözüme kavuşturulması ve mevcut imkanların yerinde kullanılarak eşit hizmet ulaştırılması hususunda talimatlarda bulundu. - ARDAHAN

Özel idare iş sezonu hazırlıkları değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Deniz Çakır Şeyma Subaşı Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Cenk Tosun Metin Oktay Hakan Kutlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özel idare iş sezonu hazırlıkları değerlendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:09:25. #1.16#
title