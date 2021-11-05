Özel hastanelerde covid testi ücretli mi? PCR testi kaç TL? PCR testi özel, devlette ne kadar?

Özel hastanelerde covid testi ücretli mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Pandemi döneminde hayatımıza giren Pcr testi uygulaması yaygınlaştı ve çeşitli durumlarda zorunlu hale geldi. Peki, PCR testi ücretli mi? PCR testi kaç TL? PCR testi özel, devlette ne kadar?

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan yüz yüze eğitim kapsamında bu testlerin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağının altını çizdi.

PCR TESTİ ÖZEL, DEVLETTE NE KADAR?

Özel hastanelerde ise hastaneye göre değişmekle birlikte ortalama 250 TL civarında bir ücret talep ediliyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

PCR TESTİ NEDİR?

Test için öncelikle hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile örnek alınır. Alınan sürüntü örnekleri virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvılar içerisinde testin yapılacağı yetkili laboratuvara ulaştırılır. Örnekler PCR yöntemiyle incelenir ve sonuç raporu oluşturulur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Antikor testi kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yöneliktir.

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